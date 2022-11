Posto veterinário de Bangu - Divulgação

Posto veterinário de BanguDivulgação

Publicado 02/11/2022 09:10

Rio - Foi reaberto nesta terça-feira (1) o posto veterinário da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A unidade, localizada na Praça Guilherme da Silveira, oferece cirurgias de castração e atendimentos clínicos gratuitos. O reinício dos trabalhos contou com uma boa participação do público, mesmo com chuva.

Os agendamentos para castrações, que recomeçam na próxima segunda-feira (7), já estão abertos. Também já teve início, das 8h às 14h, o atendimento clínico gratuito, por ordem de chegada. O novo posto planeja realizar, mensalmente, cerca de 600 castrações e 700 atendimentos clínicos.

"Com a reabertura deste equipamento, a SMPDA retoma a vitalidade e a capacidade de atendimento do programa de controle populacional. Neste ano, passaremos as 32 mil castrações, mas já estamos equipados para ultrapassar as 40 mil em 2023. Este equipamento é importantíssimo pelo seu alcance social e pela quantidade de atendimentos que produzirá", destacou o secretário Vinícius Cordeiro.

O posto funciona de segunda a sexta, exceto nos feriados. As castrações serão realizadas das 8h às 17h, e os atendimentos clínicos das 8h às 14h. Para os agendamentos é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência.