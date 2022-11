Com o ferido, foram apreendidos uma pistola 9 mm, 24 munições, um carregador alongado e um bloqueador de sinal - Divulgação

Publicado 02/11/2022 08:40

Rio – Um suspeito foi baleado após uma tentativa de assalto, na noite desta terça-feira (1º), a um policial militar do 18º BPM (Jacarepaguá), em Duque de Caxias, na Baixada.

De acordo com informações divulgadas pela PM, uma equipe do 15º BPM (Caxias) foi acionada para auxiliar o agente que, no momento do crime, estava de folga.



A vítima contou que, quando chegava em casa, no bairro Jardim Primavera, uma dupla tentou roubar o seu veículo. O policial, então, reagiu e acabou ferindo um dos criminosos, que foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Não há informações sobre o estado de saúde. O outro suspeito fugiu.



Com o homem ferido, a PM apreendeu uma pistola 9 mm, 24 munições, um carregador alongado e um bloqueador de sinal. A área foi isolada para perícia.



O caso foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos).