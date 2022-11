No carro, a equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) apreendeu uma pistola 9 mm - Divulgação

No carro, a equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) apreendeu uma pistola 9 mmDivulgação

Publicado 04/11/2022 08:19 | Atualizado 04/11/2022 09:56

Rio – Um suspeito morreu na hora após o carro que dirigia ter capotado, na manhã desta sexta-feira (4), na Avenida Brasil, altura da Estrada do Lameirão, em Campo Grande, Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, o veículo seria roubado e capotou após ter colidido com uma árvore durante a fuga. O comparsa, foragido da Justiça, foi preso em flagrante.



Ainda de acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estavam patrulhando a Avenida Brasil quando deram ordem de parada a ocupantes de um carro, na altura da Estrada do Lameirão. A ordem foi desrespeitada e os homens fugiram. Enquanto os policiais tentavam cercar o carro, a dupla teria feito disparados contra os agentes, que revidaram, dando início a um confronto.



Na fuga, os suspeitos perderam o controle do carro e acabaram colidindo e capotando na via. Os agentes apreenderam uma pistola 9 mm, um carregador, munições, dois celulares e um rádio comunicador. O veículo foi recuperado. Os homens não tiveram as identidades reveladas. A ocorrência segue em andamento.



O Corpo de Bombeiros do Quartel de Campo Grande foi acionado às 5h35 e o preso chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria. Não há informações sobre o estado de saúde.



O Centro de Operações Rio (COR) informou que o acidente aconteceu no sentido Centro e causa lentidão no trecho, além de reflexos na Estrada do Mendanha.