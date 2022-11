Abastecimento de água em Japeri ficará suspenso durante um reparo emergencial da Cedae - Divulgação

Abastecimento de água em Japeri ficará suspenso durante um reparo emergencial da CedaeDivulgação

Publicado 04/11/2022 09:27

Rio - O fornecimento de água em Japeri, na Baixada Fluminense, foi interrompido devido à um reparo emergencial na Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. O serviço, realizado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), deve ser concluído até este sábado (5).

O serviço deve ser retomado assim que a manutenção for concluída. Enquanto isso, os moradores devem economizar água. A concessionária Águas do Rio, responsável pelo abastecimento no município, já foi comunicada do reparo, de acordo com a Cedae.