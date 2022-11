Cúpula da Polícia Civil passa por mudanças - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 04/11/2022 09:45

Rio - O Boletim Informativo da Polícia Civil desta quinta-feira (3) trouxe algumas mudanças no comando da corporação. Pelo menos oito departamentos e subchefias vão sofrer alterações e passarão a ter novos comandos.



As nomeações e dispensas foram feitas pelo secretário Fernando Albuquerque e já começam a valer.

Tarcísio Andreas Jansen vai para a Subsecretaria de Gestão Administrativa - SSGA. Antes, ele estava na Chefia de Gabinete - CHGAB, que agora ficará com Renata Teixeira de Assis. Para a vaga de Renata, que estava na direção da Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra, a Acadepol, assume Valeria de Aragão Sádio Goulart Villela, que saiu da SSGA para dar lugar a Tarcísio.

Felipe Lobato Curi, que estava na assessoria Técnico-Especial da Chefia de Gabinete – ATE/CHGAB, vai para o Departamento-Geral de Polícia Especializada – DGPE. José Pedro Costa da Silva e Antenor Lopes Martins Júnior invertem de função: enquanto o primeiro sai da diretoria do Departamento-Geral de Polícia do Interior - DGPI e vai para Departamento-Geral de Polícia da Capital – DGPC, o segundo sai do DGPC e vai para o DGPI.

Pedro Henrique Brandão Medina, que era diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada - DGPE, agora vai responder pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional - SSPIO, cargo antes ocupado por Ronaldo de Oliveira F. da Silva, que foi dispensado da corporação.