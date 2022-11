A aula de apresentação aconteceu nesta quinta-feira (3) - Divulgação

A aula de apresentação aconteceu nesta quinta-feira (3)Divulgação

Publicado 04/11/2022 13:08

Rio – A Secretaria Municipal de Assistência Social iniciará, na próxima segunda-feira (7), um curso de assistente de logística, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social e acolhidos nas unidades da pasta. O curso vai durar um ano e meio (18 meses) e os adolescentes estudarão diariamente, no contra-turno escolar. Nesse período, eles receberão uma remuneração de um salário mínimo, além de terem as carteiras assinadas pela Petrobras.

Serão 25 jovens participantes, identificados pelas equipes da pasta realizando trabalho infantil pela cidade. Muitos vendiam doces ou realizavam bicos braçais. A SMAS lembra que o trabalho infantil é crime no Brasil, pois gera uma ação extremamente danosa para o desenvolvimento social do jovem, atrapalhando o ciclo escolar e de interação social.

Na aula de apresentação, que aconteceu nesta quinta-feira (3), os alunos receberam o cartão de vale-transporte e assinaram o termo de responsabilidade, no Instituto Brasileiro de Aprendizagem (Saber). Os adolescentes também assistiram uma oficina com a equipe do instituto onde aprenderam a importância de destacar as possibilidades de novos caminhos e horizontes a partir desta nova experiência.

"Eu acho que esse projeto vai abrir portas para muita coisa nova e, principalmente, vai me dar a possibilidade de, futuramente, abrir meu próprio negócio", destacou a participante do projeto Débora Cristina, de 17 anos, que teve suporte do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) Maria Lina.

A iniciativa passa pela possibilidade de inserção desses adolescentes, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no mercado de trabalho como jovem aprendiz e que tenham nos cursos de logística do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) a oportunidade de trilhar novos rumos. Essa é a expectativa do Cauã Ferreira, de 17 anos:

"Antes eu era ajudante de pedreiro. Atualmente, vou iniciar o curso de jovem aprendiz como assistente de logística. Vai ser muito bom para mim, pois vou estar aprendendo coisas novas para o meu futuro, e agora é só alegria", comemorou.