A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro realizou a primeira edição do Rota de Direitos, em junho de 2021 - Foto: Divulgação/Defensoria

Publicado 04/11/2022 15:01

Rio - Um mutirão de assistência a imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados que se encontram no estado do Rio acontecerá neste sábado (5), das 9h às 14h, na Escola Municipal Ministro Edgard Romero, em Madureira, na Zona Norte. A atividade é promovida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação e estadual de Assistência Social, além de entidades da sociedade.



Durante a ação, será realizada uma atividade de educação em direitos, seguida por atendimentos individuais de orientação sobre saúde, educação, assistência social e jurídica, inserção em cadastro de empregos, além de brincadeiras para crianças.



Para participar do evento, é preciso que os interessados se inscrevam a partir deste link

A iniciativa é parte da segunda edição do projeto Rota de Direitos, que busca estabelecer uma atuação conjunta, e interinstitucional para o atendimento a grupos de refugiados, que vem crescendo devido a crises humanitárias em diversos países. O Rio de Janeiro tem sido um destino frequente para pessoas que fogem da terra natal em busca de abrigo.



Entre 2021 e 2022, a Defensoria do Rio realizou seis ações do Rota de Direitos. Entre as organizações que já foram parceiras na inciativa estão as ONGs Aldeias Infantis SOS, Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e Centro de Atendimento ao Refugiado da Associação São Vicente de Paulo. Neste ano, as edições ocorreram na sede da ONG Aldeias Infantis e no Museu de Arte do Rio.



"O projeto surgiu da articulação de diversas instituições preocupadas na construção de políticas públicas para a população imigrante e, justamente pela participação e construção conjunta com diversos atores, possui um potencial enorme de trazer respostas às demandas apresentadas, em especial de regularização migratória", frisou a defensora pública Gislaine Kepe.



A Escola Municipal Ministro Edgard Romero está localizada na Avenida Ministro Edgard Romero, nº 31, em Madureira, na Zona Norte.