Cabos Raphael Queles Teixeira Cardoso, de 34 anos, e Leandro dos Santos Lopes, 36, mortos em confronto com criminosos - Reprodução

Publicado 08/11/2022 09:06 | Atualizado 08/11/2022 10:52

Rio - Os corpos dos PMs Raphael Queles Teixeira Cardoso, de 34 anos, e Leandro dos Santos Lopes, 36, serão enterrados na tarde desta terça-feira (8) no cemitério de Sulacap, Zona Oeste do Rio. Os velórios iniciam às 11h30 e 13h30, respectivamente, e os sepultamentos acontecerão às 14h15 e 15h30. Os militares morreram durante uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (7) . Os dois chegaram a ser socorridos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas já chegaram à unidade sem vida. Outros dois agentes ficaram feridos, e levados à mesma unidade.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, o terceiro agente ferido, identificado como o primeiro-tenente Marques, 33, atingido no rosto e no ombro esquerdo, foi socorrido e liberado. O quarto agente, Fábio dos Santos Teles, foi inicialmente socorrido ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) com ferimentos de bala no punho e mão esquerdos. Posteriormente, ele foi transferido para Hospital Adão Pereira Nunes. De acordo com o comandante do 20º BPM, Ângelo Barbosa, o policial teve a mão esfacelada por um ferimento de bala disparado por um fuzil 762.

A direção da unidade informou, na manhã desta terça-feira (8), que o agente passou por procedimento cirúrgico para correção de lesão dos ossos da mão e, no momento, se encontra lúcido, orientado e mantém o quadro estável.

As ocorrências estão a cargo da 59ª DP (Duque de Caxias).

Manhã de tiroteio na comunidade

O confronto começou logo no início da ação, quando viaturas policiais foram atacadas a tiros por criminosos em um dos acessos da comunidade durante a incursão. Na operação, agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias), do 3º Comando de Policiamento de Área (Baixada Fluminense) e do Comando de Operações Especiais (COE) realizavam uma ação no Complexo com o objetivo de coibir o crime na região, incluindo relacionados aos roubos de veículos e roubos de carga.

No fim da tarde, um suspeito foi baleado e socorrido ao Hospital Adão Pereira Nunes e outro homem foi preso. Com eles, foi apreendida uma pistola, além de entorpecentes.

Comoção e pesar

Familiares e colegas de farda dos policiais foram até o hospital na manhã desta segunda-feira, após receberem a notícia das mortes. Sob forte emoção, muitos choravam na porta da unidade de saúde. Nas redes sociais, a Polícia Militar publicou uma nota de pesar lamentando a morte dos dois policiais.

"A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta as mortes do Cabo Raphael Queles Teixeira Cardoso e do Cabo Leandro dos Santos Lopes.

Nesta segunda-feira (07/11), o 3º Comando de Policiamento de Área (Baixada Fluminense) e o Comando de Operações Especiais (COE) fazem operação no Complexo da Mangueirinha, no município de Duque de Caxias, para coibir movimentações criminosas na região, incluindo relacionadas aos roubos de veículos e roubos de carga. Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias), do 20ºBPM (Mesquita), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) estão atuando no terreno."