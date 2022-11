INVISA faz fiscalização e interdita supermercado em Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 08/11/2022 13:44 | Atualizado 08/11/2022 15:58

Rio - A prefeitura do Rio interditou, na tarde de segunda-feira (7), um supermercado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A operação, liderada pela Subprefeitura de Jacarepaguá e o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro (Ivisa), aconteceu após o recebimento de denúncias de venda de produtos impróprios para o consumo. Foram encontradas irregularidades em diversos setores, dentre eles na padaria e setor de congelados.

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, falou da indignação ao ver o local com tantos problemas. "Encontramos produtos fora do prazo de validade, fezes de animais, falta de higiene nos estoques, além de produtos acondicionados de forma incorreta. Cerca de cem quilos de alimentos foram considerados impróprios para o consumo e descartados", disse.

Os responsáveis do supermercado devem cumprir as exigências feitas pelo Ivisa e solicitar nova vistoria. Algumas delas são, higienização total do estabelecimento, realização do controle de pragas e disposição de material de higienização das mãos nas áreas de manipulação de alimentos e nos banheiros.