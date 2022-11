Agentes do programa Segurança Presente apreenderam 33 pinos de cocaína no bairro da Lapa, na Região Central do Rio - Divulgação / Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro

Publicado 09/11/2022 11:33

Rio - Agentes do programa Segurança Presente apreenderam 33 pinos de cocaína no bairro da Lapa, no Centro do Rio, na noite da última terça-feira (8).



De acordo com informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, uma equipe realizava patrulhamento pela Travessa da Mosqueira, quando notou uma sacola plástica pendurada em um portão de madeira.



Os agentes verificaram o interior da bolsa e encontraram a droga escondida. O material foi apreendido porém, até o momento, não houve prisões.

A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá).