Ônibus pega fogo na Avenida BrasilReprodução/TV Globo

Publicado 09/11/2022 10:08 | Atualizado 09/11/2022 10:46

Rio - Um ônibus pegou fogo na Avenida Brasil na manhã desta quarta-feira (9). O incêndio ocorreu na pista central da via, na altura do Caju, sentido Centro.

O Quartel de Benfica do Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h50. Nenhuma vítima foi registrada.

A via chegou a ficar fechada e parcialmente interditada, mas foi liberada às 9h25. Entretanto, o trânsito permanece lento e com reflexos desde do bairro da Penha, na Zona Norte do Rio.