Imagens que circulam nas redes sociais mostram intensidade das chamas que tomaram o imóvel - Divulgação

Publicado 08/11/2022 23:14 | Atualizado 09/11/2022 07:07

Rio - Um incêndio de grande proporção atingiu uma fábrica de móveis na noite desta terça-feira (8), na Rua Silva Vale, em Cavalcanti, na Zona Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento, não há feridos.

Ainda segundo a corporação, o Quartel de Campinho foi acionado às 21h21. Os agentes também tiveram apoio dos Quartéis de Irajá, Penha e Tijuca. Os bombeiros seguem no local, tentando apagar as chamas do imóvel.