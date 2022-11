Agentes apreendem drogas, armas e outros materiais em esconderijo em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 09/11/2022 10:30 | Atualizado 09/11/2022 10:42

Rio - Policiais militares do 25ºBPM (Cabo Frio) acharam um esconderijo de armas e drogas no bairro de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na noite de terça-feira (8).

Após receberem denúncias sobre o imóvel, a equipe se dirigiu ao local. Os agentes apreenderam 3 kg de maconha e mais 410 buchas da droga. Além disso, foram encontradas três armas, uma delas com adaptador para ser usada como submetralhadora, cinco carregadores, munições, uma granada e uma luneta. O material estava no forro do teto da casa.

A ocorrência foi encaminhada à 126ª DP (Cabo Frio).