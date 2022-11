Corpo foi achado na banheira do imóvel por uma colega, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Reprodução

Corpo foi achado na banheira do imóvel por uma colega, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)Reprodução

Publicado 11/11/2022 15:43 | Atualizado 11/11/2022 15:47

Rio – Beatriz Castro Mendonça, de 23 anos, foi encontrada morta dentro de um apartamento no bairro Alto, na quarta-feira (9), em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo a Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte da estudante, a principal suspeita é de que a morte tenha sido provocada por um vazamento de gás.



O corpo foi achado na banheira do imóvel por uma colega, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, a equipe médica atestou o óbito e ligou para a Polícia Militar, que chamou agentes da 110ª DP (Teresópolis). Segundo a Polícia Civil, a jovem era de Recife, em Pernambuco, e estava passando alguns dias na cidade, visitando uma amiga que mora em Teresópolis.



De acordo com a PM, policiais foram acionados para ocorrência de encontro de cadáver no bairro Alto. No local, equipe do Samu já havia atestado o óbito. Os militares isolaram a área para perícia. A ocorrência ficou a cargo da 110ª DP.

A Polícia Civil suspeita de uma morte provocada por vazamento de gás, pois não havia indícios de arrombamento, o corpo não apresentava sinais de violência e exalava um forte cheiro de gás no local. O aquecedor fica no banheiro, a janela estava fechada e o chuveiro ligado quando a jovem foi encontrada. Os agentes aguardam o resultado do laudo da necropsia para confirmar a causa da morte. Enquanto isso, a investigação continua.