O incêndio se espalhou pela via devido ao vazamento de combustível - Reprodução/TV Globo

Publicado 21/11/2022 07:42 | Atualizado 21/11/2022 08:55

Rio- Um ônibus pegou fogo na Largo do Bicão, na Vila da Penha, na Zona Norte do Rio, e interditou a via, no sentido Estrada Padre Roser, na manhã desta segunda-feira (21).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio iniciou por volta das 7h. Não houve vítimas. Por volta das 7h30 o fogo havia sido contido, mas a via segue parcialmente interditada. Segundo o Centro de Operações Rio, as chamas atingiram, inclusive, a calçada.

A CET-Rio aconselha ainda que motoristas evitem passar pelas Avenidas Meriti e Brás de Pina. Enquanto quem estiver indo para o metrô de Vicente de Carvalho, pegue a Estrada da Água Grande e Avenida Monsenhor Félix.



Segundo as primeiras informações, o incêndio pode ter sido ocasionado por um problema mecânico, que teria ocasionado vazamento de combustível.