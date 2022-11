Estão reunidos no Rio para uma agenda de debates e cooperação representantes da Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. - Divulgação

Publicado 21/11/2022 15:39 | Atualizado 21/11/2022 16:27

Rio - O prefeito Eduardo Paes abriu, nesta segunda-feira (21), no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, a Semana da Juventude, iniciativa inédita no Brasil, em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O evento internacional contou com a presença dos presidentes e representantes de nove Conselhos Nacionais de Juventude dos Estados-Membros da CPLP. Estão reunidos no Rio para uma agenda de debates e cooperação representantes da Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) é a anfitriã do evento, que também conta com a parceria do Conselho Nacional de Juventude, o Fórum da Juventude da CPLP, a Agência Brasileira de Cooperação e a Câmara de Vereadores. Na abertura, o prefeito Eduardo Paes destacou o Brasil e o Rio como cenário deste encontro.



"O Brasil, neste momento, volta a ter uma postura mais proativa no cenário internacional, especialmente quando tratamos de organizações como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Aquilo que aqui se decidir terá impacto nos países membros da CPLP. E não existe cidade melhor no mundo do que o Rio de Janeiro para esse encontro, que vai debater políticas públicas e discutir o presente e o futuro da juventude. Sejam bem-vindos e que seja uma semana bastante proveitosa para todos", disse.

O secretário de Juventude Carioca, Salvino Oliveira, acredita que o evento é uma oportunidade para fortalecer a participação social e o protagonismo juvenil.



"Ao longo de cinco dias, serão debatidas formas de cooperação no âmbito das políticas públicas direcionadas aos jovens. Os líderes das juventudes de países asiáticos, europeus, africanos e americanos estarão no Rio de Janeiro ao lado da JUVRio para participar de uma troca de experiências, tecnologias sociais, boas práticas e conhecer projetos e lideranças que são referência na cidade. Queremos que o Rio de Janeiro seja uma referência global como política de juventude", destacou.



Para o presidente do Conselho Nacional de Juventude do Brasil, Marcos Barão, a Semana da Juventude da CPLP marca um momento importante para os jovens brasileiros.



"Dizem que o Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil. Esperamos não só honrar essa fama como também virar vitrine para o mundo em políticas de juventude", disse.



Os líderes vão cumprir uma agenda rica de imersão na realidade da juventude brasileira, especialmente a carioca, como, por exemplo, a realização do “Seminário Juventude da CPLP: desafios e potencialidades para o fortalecimento da agenda de desenvolvimento sustentável”; a Assembleia Geral do Fórum da Juventude da CPLP; o Encontro com as juventudes cariocas e uma série de visitas a áreas de interesse cultural e humano da cidade. Os representantes também vão conhecer os projetos da JUVRio e a Casa da Juventude da Providência, que será inaugurada na próxima quinta-feira (24).



"A Semana da Juventude da CPLP é um espaço de diálogo e capacitação dirigido a jovens e organizações juvenis, proporcionando um intercâmbio cultural e político. Ao mesmo tempo, permite um melhor conhecimento das diferentes realidades de cada país. Esperamos, neste evento, conseguir refletir e trocar experiências para ter um conhecimento real também sobre a juventude brasileira. Que a gente consiga, como líderes juvenis, melhorar o estilo de vida da população jovem da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E com isso trazer um ganho maior para o juventude dos nossos países", explicou a presidente do Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e presidente do Conselho Nacional da Juventude de Guiné-Bissau, Aissatu Forbs Djaló.



Todas as informações sobre a Semana da Juventude da CPLP serão divulgadas pelas redes sociais da Secretaria da Juventude Carioca: www.instagram.com/juvrio.