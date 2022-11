Com o homem foram encontrados cerca de 50 metros de fios e uma faca - Divulgação

Publicado 21/11/2022 16:05

Rio - Agentes do programa BRT Seguro, prenderam, na madrugada desta segunda-feira (21), um homem suspeito por furto de fios da estação Rio Centro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública, uma equipe de patrulhamento foi acionada pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio para verificar a retirada de fios e cabos na estação Rio Centro. Verificando as câmeras de segurança da estação, foi constatado que após furtar o material, o homem fugiu do local pela calha do BRT.

Ainda de acordo com a secretaria, os agentes localizaram o indivíduo na estação Ilha Pura. Com o homem foram encontrados cerca de 50 metros de fios e uma faca. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Desde o início do programa, em junho de 2021, foram realizadas mais de 1.415 prisões por roubo, furto, desacato, depredação, importunação sexual e tráfico de drogas. Também foram aplicadas cerca de 5.980 multas por evasão de passagem.