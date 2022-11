Estevão Henrique Silva Lima foi preso no bairro Estácio - Reprodução

Publicado 23/11/2022 08:12 | Atualizado 23/11/2022 08:18

Rio - Foi preso nesta terça-feira (23) no bairro Estácio, na Zona Central, Estevão Henrique Silva Lima, suspeito de matar um segurança no Centro do Rio em 2021. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, o crime, ocorrido no dia 19 de junho do ano passado, foi uma vingança premeditada. Estevão acertou vários golpes com uma barra de ferro na cabeça da vítima, que era segurança da Saara e praça Tiradentes.

O ataque de Estevão contra a vítima foi gravado por câmeras de segurança do Centro do Rio. Agentes da 1ª DP (Praça Mauá) localizaram o suspeito após encontrarem o celular do segurança, que foi roubado pelo autor do crime no dia do assassinato.