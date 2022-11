Centro Esportivo Miécimo da Silva abre mais de 500 vagas em diversas modalidades esportivas - Divulgação

Publicado 23/11/2022 09:47 | Atualizado 23/11/2022 09:50

Rio - O Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, na Zona Oeste, abriu, nesta quarta-feira (23), 550 vagas gratuitas para diversas modalidades. O espaço oferece diferentes atividades, como atletismo, balé, boxe, futsal, ginástica artística, hidroginástica, judô, natação, vôlei e tênis. Cada pessoa, com mais de seis anos de idade, poderá se inscrever em até três modalidades, sendo duas de sua escolha e a terceira somente para esportes de quadra.



“Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja praticar atividades físicas. Estamos empenhados em ampliar cada vez mais o número de vagas em nossos equipamentos esportivos para que toda a população possa ter acesso ao esporte gratuitamente”, afirmou o secretário municipal de Esportes, Francisco Bandeira.

As 200 senhas por dia para inscrição são distribuídas a partir das 7h. Somente pai, mãe, avós ou irmão maior de idade poderão fazer a inscrição de menores. Os documentos necessários para a matrícula dos maiores de 18 anos são cópias da identidade, do CPF e do comprovante de residência.



Para quem tem mais de 70 anos é obrigatório apresentar atestado médico. Já os menores de idade devem apresentar cópias da carteira de identidade ou certidão de nascimento, da identidade do responsável, comprovante de residência e declaração escolar.



As inscrições vão até o dia 26 de novembro e são realizadas na secretaria do centro esportivo de terça a sábado, das 8h às 17h. No dia 24, por causa do jogo do Brasil, a secretaria funcionará até às 12h.