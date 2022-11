Exposição conta com obras produzidas por alunos - Divulgação

Publicado 23/11/2022 11:48

Rio - O Observatório de Favelas inaugurou uma exposição gratuita de fotografias no Complexo da Maré. A mostra "Imagens Populares", que celebra o encerramento da edição 2022 da Escola de Fotografia Popular - Turma Bira Carvalho, reúne 29 obras feitas pelos alunos. O público poderá conferir as obras na Galeria 535, na Maré, até março de 2023.

A partir das imagens, cada participante expressa a ótica cotidiana da fotografia popular. O evento celebra a formação da turma da Escola de Fotografia Popular, que volta a funcionar após uma década.



Francisco Valdean, coordenador técnico do Programa Imagens do Povo, revela que se sente feliz por ter contribuído para a retomada. Ele conta que a formatura deste ano traz a ele um sentimento especial por ser a colação de uma turma que homenageia o fotógrafo Bira Carvalho, um dos grandes nomes da Fotografia Popular, que morreu em novembro do ano passado.



“A formatura deste ano é especial por vários motivos, pois representa a retomada da EFP após 10 anos, a turma leva o nome de Bira Carvalho, um dos mais importantes nomes da Fotografia Popular. Compartilhamos juntos experiências incríveis, sorrimos, nos divertimos, aprendemos e fizemos reflexões sobre diversos temas e questões caras à fotografia. Sinto que a Fotografia Popular sai fortalecida com a formação desses novos colegas neste processo especial e de homenagem ao Bira. A exposição “Imagens Populares” é o resultado que consagra esta experiência de formação incrível realizada pela equipe do Imagens do Povo” , conta Valdean.



Com foco no olhar humanístico da profissão, a Escola de Fotografia Popular (EFP) alia conhecimentos teóricos que vão da História da fotografia ao dia a dia no fotojornalismo, transitando por tecnologias e ferramentas digitais. O programa já formou seis turmas, totalizando mais de 200 profissionais que receberam certificados de extensão da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Rio do Janeiro (UFRJ).

A exposição “Imagens Populares” fica até 31 de março de 2023, sempre de 10h às 17h. A Galeria 535 fica na Rua Teixeira Ribeiro, 535, na Maré.