A Marcha Trans e Travesti irá percorrer o mesmo caminho de 27 anos atrás nesta sexta-feira (25) no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 23/11/2022 12:57 | Atualizado 23/11/2022 13:00

Rio - A Marcha Trans e Travesti irá percorrer, na sexta-feira (25), no Rio de Janeiro, o mesmo caminho de 27 anos atrás, com o tema “Transcendendo a política”. Organizada pela primeira vez em 1993, a passeata tem como objetivo reivindicar acesso à cidadania por pessoas trans e travestis. A concentração começará às 14h na Candelária e, às 16h, terá início a caminhada rumo à Cinelândia.



Durante a concentração, enquanto acontecem as apresentações culturais e falas políticas, na Cinelândia terão tendas fixas com parceiros da Marcha, como o Pela Vidda RJ, que levará testes rápidos de HIV e distribuirá autotestes, além de promover ações educativas sobre HIV/Aids, e a Defensoria Pública, que oferecerá orientações jurídicas específicas para a população trans e fará o processo de requalificação civil gratuitamente.



O evento está sendo realizado pelo braço carioca do Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negros e Negras (Fonatrans RJ) e coordenado pelo ativista e consultor de Diversidade e Inclusão, Gab Van, em parceria com organizações referências do movimento, como Fonatrans nacional, Fórum TT, Casa Nem, Liga Transmasculina João W. Nery, ANTRA, entre outros.



Em 1993 aconteceu a Marcha pela Diversidade Sexual, precursora das manifestações em favor das pautas da população LGBTI+ por direitos e visibilidade. Idealizada e impulsionada por mulheres trans e travestis, a passeata mudou de nome em 1994, passando a ser chamada de Marcha das Travestis.



Nessa época o termo travesti era a forma que se apresentavam aquelas que estavam politicamente organizadas dentro do movimento social. Com o passar dos anos entendeu-se que era necessário incluir outras identidades da comunidade T na luta que, apesar do não protagonismo, estavam nas ruas em resistência. Para além das travestis, entraram homens e mulheres trans, pessoas intersexos e não-binárias.



Segundo os organizadores, ter a retomada de um marco histórico da luta política de pessoas trans e travestis no ano de uma das eleições mais importantes dos últimos 30 anos é uma tentativa de chamar a sociedade civil, parlamentares, candidatos eleitos e movimentos sociais à responsabilidade com a população mais vulnerável quando se trata de políticas públicas e segurança social, contra a transfobia, na construção de um país democrático de fato.



Serviço



Marcha Trans/Travesti Rio de Janeiro



Tema: Transcendendo a Política

Trajeto: Concentração na Candelária, subir toda Rio Branco, até a Cinelândia.

Horário: 14h às 20h