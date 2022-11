Blindado da polícia se desloca pelas ruas da Cidade de Deus, durante operação que acontece nesta terça-feira (29) - Reprodução / TV Globo

Publicado 29/11/2022 08:55

Rio - Seis comunidades das zonas Oeste e Norte do Rio são alvos de operações da Polícia Militar (PM), na manhã desta terça-feira (29). Equipes da PM atuam na Cidade de Deus, localizada na Zona Oeste, e nas favelas Paula Ramos, Turano, no Morro do Urubu, Engenho da Rainha e Galinha, na Zona Norte.

De acordo com a corporação, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) estão nas ruas da Cidade de Deus para combater o tráfico e coibir atuações de criminosos na região. Não há registro de feridos, prisões ou apreensões até o momento.

Nas redes sociais, usuários relatam o susto e o drama de acordarem sob o barulho de tiros.

"Acordei por causa da operação e não consegui mais dormir", contou uma moradora.

"Que Deus proteja meu povo da Cidade de Deus", pediu uma outra.

"Só Deus pra livrar o povo da cidade de Deus", desabafou um morador.

Operações na Zona Norte

Na manhã desta terça-feira (29), equipes do 3ºBPM (Méier), com apoio de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área, estão nas comunidades do Morro do Urubu, Engenho da Rainha e Galinha, localizadas na Zona Norte. Três veículos policiais blindados participam da ação. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento de Intervenção Tática atuam nas comunidades Paula Ramos e Turano, no Rio Comprido, também na Zona Norte. Ainda não foram registradas prisões ou apreensões até o momento.