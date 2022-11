Momento da prisão de dois homens suspeitos de integrar quadrilha - Reprodução

Momento da prisão de dois homens suspeitos de integrar quadrilhaReprodução

Publicado 29/11/2022 09:16 | Atualizado 29/11/2022 09:28

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (29), uma operação contra uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe conhecido como "Boa noite Cinderela". Até o momento, três homens foram presos em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e um em São Gonçalo, Região Metropolitana.



Agentes da 14ª DP (Leblon) foram às ruas com o objetivo de cumprir cinco mandados de prisão contra os integrantes da organização. Os quatro presos foram identificados como Marlon Bouchud Falco, Gabriel de Souza Assis, Fábio de Brito da Silva e Maurício Vinícius Antunes da Conceição.





De acordo com a delegada titular da 14ª DP, Daniela Terra, a quadrilha escolhia as vítimas por meio de aplicativos de relacionamentos, para marcar encontros e dopá-las."É uma associação criminosa organizada para fins de dar golpe através de aplicativo de relacionamento. Eles entram em contato com essas vítimas e fazem de tudo para o encontro acabar indo pra casa das vítimas. Já na casa, eles dopam a vítima com drogas e conseguem senhas dos cartões as senhas pra efetuar pix", explicou.