Para participar do projeto, o idoso deve residir no município do RioPixabay

Publicado 29/11/2022 11:34

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida inicia, inicia nesta terça-feira (29) um projeto para oferecer atendimento domiciliar e acompanhar idosos socialmente vulneráveis.

No projeto, nomeado C.A.S.A – Cuidado, Assistência, Saúde e Atenção, 120 cuidadores vão acompanhar 230 cariocas, com 60 anos ou mais. Após triagem técnica, oito moradores de Bangu e Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, já foram habilitados para receber o serviço, que conta ainda com assistente social, psicólogo, nutricionista e técnico de enfermagem.

O projeto C.A.S.A será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a presença dos cuidadores na residência dos idosos. A secretaria destaca que a iniciativa não é uma prestação de serviço de saúde e, por isso, não é configurada como home care. O objetivo é oferecer atendimento no lar para que o cidadão tenha qualidade no envelhecimento.

Para participar do projeto, o idoso deve residir no município do Rio e estar em situação de vulnerabilidade social, com renda pessoal de até dois salários mínimos, e ter Número de Identificação (NIS), relatório técnico social, matrícula no Sistema único de Saúde e comprovação de acompanhamento pela rede da Secretaria Municipal de Saúde, com relatório da situação e da dependência funcional. O beneficiado precisa apresentar, ainda, um responsável por ele.

A secretaria está com vagas abertas para cuidadores de idosos que queiram trabalhar no projeto C.A.S.A. É necessário ter curso na área reconhecido pelo MEC, com carga horária de 160 horas. Os interessados devem encaminhar currículo para casacurriculo960@gmail.com.