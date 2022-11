Para entrar pela modalidade creche a criança tem que ter 6 meses até o dia 6 de fevereiro de 2023 - Divulgação

Para entrar pela modalidade creche a criança tem que ter 6 meses até o dia 6 de fevereiro de 2023Divulgação

Publicado 29/11/2022 12:54

Rio - As inscrições para as creches públicas da Rede Municipal de Educação do Rio terão início nesta quinta-feira (1). O processo fecha na próxima terça-feira (6). As inscrições são destinadas aos novos alunos e para os que desejam transferência interna.

Para entrar na modalidade creche, a criança tem que ter 6 meses até o dia 6 de fevereiro de 2023. Os interessados devem realizar a inscrição neste site

Para candidatos nascidos após 31/03/2018, é obrigatória a informação do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no momento da inscrição no portal.

Alunos que já estudam em escolas municipais e irão permanecer na própria rede terão a matrícula renovada automaticamente. As inscrições pela internet são apenas para aqueles que desejam transferência de unidade ou para quem pretende ingressar na Rede Municipal.

Quem não possui acesso à Internet, basta procurar uma unidade escolar mais próxima para receber ajuda no processo.

Confira o calendário abaixo:

01 a 06/12/2022 – Creches da Rede Municipal

Crianças com idade a partir de seis meses completos até 06/02/2023 a três anos e 11 meses completos até 31/03/2023, incluindo crianças com deficiência

08 a 13/12/2022 – Educação Especial

Estudantes público-alvo da Educação Especial, a partir de quatro anos completos até 31/03/2023

04 a 08/01/23 – Transferência Interna para a Pré-Escola

Estudantes de quatro anos completos até 31/03/2023 a cinco anos e 11 meses

12 a 15/01/23 – Transferência Interna para o Ensino Fundamental e EJA

Estudantes a partir de seis anos completos até 31/12/2023, no Ensino Fundamental, e estudantes a partir de 17 anos completos até 31/12/2023, para a Educação de Jovens e Adultos

18 a 23/01/23 – Inscrições para alunos novos na Pré-Escola, Ensino Fundamental e EJA

Estudantes a partir de quatro anos na modalidade Pré-Escola, de seis anos a 16 no Ensino Fundamental e a partir de 17 anos na EJA