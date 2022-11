Durante a abordagem aos suspeitos, os policiais apreenderam duas pistolas falsas e quatro celulares - Divulgação / PMERJ

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos de roubarem um carro em Magé, na Baixada Fluminense. A identidade do trio não foi divulgada.

De acordo com a PM, agentes do batalhão do município faziam um patrulhamento pelo bairro Suruí, quando foram informados de que um carro, que havia sido roubado, estava trafegando pela região. A equipe iniciou uma busca pela área, localizou o veículo e uma van que havia sido utilizada no crime e cercou ambos.

Durante a abordagem, três homens que estavam no interior dos veículos foram presos. Com o grupo, foram apreendidos duas pistolas falsas e quatro celulares. A van e o carro foram recuperados.

A ocorrência foi registrada na 60ªDP (Campos Elíseos).