Durante a ação, os policiais apreenderam duas pistolas, dois rádios comunicadores e diversos invólucros contendo drogas - Divulgação / PMERJ

Durante a ação, os policiais apreenderam duas pistolas, dois rádios comunicadores e diversos invólucros contendo drogasDivulgação / PMERJ

Publicado 29/11/2022 12:00

Rio - Dois homens morreram e três foram presos durante um confronto com a Polícia Militar (PM), ocorrido na manhã desta terça-feira (29), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. As identidades deles não foram divulgadas.



De acordo com a PM, agentes do 20ºBPM (Mesquita) precisaram reagir quando, ao realizarem um patrulhamento próximo a comunidade Az de Ouro, foram atacados por criminosos armados. Após o confronto, dois homens foram encontrados feridos e chegaram a ser socorridos ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas não resistiram aos ferimentos.



Durante a ação, outros três suspeitos se renderam e acabaram presos. Com o quinteto, os policiais apreenderam duas pistolas, dois rádios comunicadores e diversos invólucros contendo drogas.



A ocorrência foi registrada na 57ªDP (Nilópolis).