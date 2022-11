Rogério Figueiredo de Lacerda, ex-secretário estadual de Polícia Militar, é alvo durante a Operação Fim da Linha, do Ministério Público do Rio - Divulgação

Publicado 29/11/2022 10:32 | Atualizado 29/11/2022 10:42

Rio - Rogério Figueredo de Lacerda, coronel da PM e ex-secretário estadual da corporação, é um dos alvos de buscas da, deflagrada nesta terça-feira (29), pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a máfia do jogo do bicho. Ainda não há informação do que motivou a busca e se o policial militar foi localizado.Figueiredo havia sido empossado em janeiro de 2019 pelo então governador Wilson Witzel. Já sob o governo Cláudio Castro (PL), em agosto do ano passado, uma troca no comando da pasta deu lugar ao também coronel Luiz Henrique Pires. À época, Figueiredo era o último remanescente do secretariado montado pelo ex-mandatário.