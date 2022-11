Agentes cumprem mandado de busca e apreensão em endereço ligado a alvo da ação, em Campo Grande - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 29/11/2022 09:50

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (29), uma ação contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A operação, que foi batizada de Ibeji, fazendo referência ao termo da mitologia africana associado à proteção das crianças, conta com atuação de equipes do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC).

De acordo com a Polícia Federal, os agentes pretendem cumprir um mandado de busca e apreensão contra um homem, no bairro de Campo de Grande, na Zona Oeste do Rio, expedido pela 6ª Vara Federal Criminal. As investigações, que foram iniciadas em cooperação policial internacional, apontaram que o suspeito teria publicado, na rede mundial de computadores, vídeos e fotos de sexo envolvendo crianças e adolescentes.



O investigado vai responder criminalmente por disponibilizar pela internet vídeo e fotografia contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. A pena para o crime pode chegar a oito anos de prisão.