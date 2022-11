O carro capotou na altura da Grande Reta, sentido Rio - Reprodução/TV Globo

Publicado 29/11/2022 08:36

Rio - Um veículo capotou na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, na altura da Grande Reta, e duas vias precisaram ser interditadas às 6h45 desta terça-feira (29). O tempo de travessia chegou há cerca de uma hora. Até por volta das 8h30 o trânsito ainda é intenso no local.

De acordo com a Ecoponte, concessionária que administra a via, todas as faixas já foram liberadas, no entanto, motoristas ainda enfrentam mais de 40 minutos de lentidos no trajeto. Apesar do trânsito, o acidente não deixou vítimas.