Tempo permanece instável na cidade do Rio nesta terça-feira - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 29/11/2022 07:34 | Atualizado 29/11/2022 07:36

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade à 0h desta terça-feira (29), após a forte chuva que atingiu o município na tarde de segunda-feira (29). Os ventos em médios e altos níveis na atmosfera vão manter o tempo instável na cidade, com céu variando entre nublado e parcialmente nublado. Apesar do início de manhã que não chove, a expectativa é de que ocorram pancadas isoladas durante a tarde e à noite, e as temperaturas do dia permanecem altas, com máxima de 33º C e mínima de 19º C.



A cidade do Rio havia entrado em estágio de mobilização - segundo nível em uma escala de cinco, que significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade - às 13h25 de segunda-feira, e os maiores acumulados de chuva aconteceram nos bairros de Laranjeiras, Saúde, Santa Teresa e Urca, que chegaram a registrar, em uma hora, 31,6 mm; 29,4 mm; 18,4 mm e 7 mm, respectivamente. Ao todo, foram registradas 18 ocorrência pelo município, entre alagamentos , bolsões d'água e quedas de árvore.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), equipes da prefeitura atuaram em uma queda de árvore na Rua Doutor Ladgen, no Catumbi, e já conseguiram remover outra na Rua das Laranjeiras, na altura da Rua Pires de Almeida, no Cosme Velho. Ocorreram dois alagamentos, já finalizados, na Rua do Catete, próximo a Rua Silveira Martins, no Catete, onde também houve bolsão d'água, e na Travessa dos Tamoios, no Flamengo.

Já os demais bolsões d'água foram registrados na Rua Riachuelo, no Centro; na Rua Bento Lisboa e Rua do Catete, no Largo do Machado; na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras; Rua Muniz Barreto e Rua São Clemente, em Botafogo; Rua Tonelero, em Copacababa; além de na Rua Almirante Tamandaré e na Avenida Dom Henrique, ambas no Flamengo. Também foram registradas lâminas d'água na Rua Muniz Barreto, em Botafogo; na Praia de Botafogo; e na Rua da Alfândega, no Centro.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo vai continuar instável durante toda a semana. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de 15 mm para quarta-feira (30) e 10 mm para quinta-feira (1º), sexta-feira (2) e sábado (3), quando vão ocorrer pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e à noite. Nesses dias, o céu vai ficar parcialmente nublado a nublado, com ventos moderados a fortes.

Amanhã, os termômetros podem registrar máxima de 33º C e mínima de 19º C, enquanto na quinta-feira, pode chegar a 34º C e 19º C. Na sexta-feira, as temperaturas sobem ainda mais, com 35º C de máxima e 19º C de mínima. Já no sábado, a previsão é de que o município volte aos 34º C de máxima, com mínima esperada de 17º C.



Rio investe R$ 1,2 bilhão para minimizar o impacto das chuvas no verão

Na última quarta-feira (23), a Prefeitura do Rio anunciou que investiu R$ 1,2 bilhão em prevenção de desabamentos e alagamentos como forma de minimizar os impactos provocados pelas chuvas, especialmente entres os meses de novembro e abril, considerados os mais críticos. Durante a apresentação do Plano Verão 22/23 no Centro de Operações, o prefeito Eduardo Paes afirmou que os recursos foram distribuídos entre 235 obras, das quais 46 já foram concluídas, 56 serão finalizadas até o fim do ano, e outras 133 estão em andamento ou em processo de licitação.

As obras estão dividas em 49,15% na Zona Oeste; 35,04% na Zona Norte; 14,95% na Zona Sul; e 0,85% no Centro da cidade. Houve também investimento de R$ 121 milhões em manutenção e infraestura preventivas, com 17 contratos com a Rio Águas para limpeza e desassoreamento de rios. Outros dez contratos foram firmados, sendo sete com a Secretaria Municipal de Conservação para limpeza, conservação e reparos de galerias pluvias, e três com a Geo-Rio, para recuperação estrutural e limpeza de canaletas de drenagens em encostas.