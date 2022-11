Trem que seguia sentido Botafogo precisou ser evacuado e foi levado para manutenção - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/11/2022 09:17

Rio - Passageiros do metrô enfretaram transtornos na manhã desta terça-feira (29), depois que uma composição apresentou problema técnico na estação de Colégio, na Zona Norte do Rio. O trem, que seguia sentido Botafogo, precisou ser evacuado e foi levado para manutenção. Até a chegada de um novo carro, a plataforma ficou lotada de usuários. A ocorrência aconteceu por volta das 8h e a circulação chegou a ficar irregular no trecho.

Segundo relatos nas redes sociais, o trem ficou 15 minutos parado e, em seguida, os passageiros precisaram descer. O problema teria acontecido quando as portas da composição ficaram danificadas, depois que uma mulher prendeu a bolsa nelas. "Uma dona ficou com a bolsa presa na porta do metrô em Colégio, estragou o trem, todo mundo precisou descer e 'tá' esse caos", relatou uma pessoa. Os usuários também utilizaram as redes sociais para se queixar da situação.

"Plataforma do metrô completamente lotada, isso em Colégio... viagem será linda hoje", ironizou um passageiro. "Estação do metrô de Colégio LOTADO a essa hora da manhã, como é boa a vida do trabalhador que depende de transporte público", desabafou outro usuário. "Uma vergonha o metrô quebrar, mandar geral descer em Colégio e o MetrôRio não mandar um (trem) vazio. VERGONHA", reclamou mais um.

Procurado, o MetrôRio, concessionária que opera o serviço na cidade do Rio, afirmou que os passageiros foram colocados em outra composição, vazia, e seguiram viagem. A empresa também informou que, neste momento, a operação da Linha 2 está normalizada. Já as Linhas 1 e 4 circulam normalmente nesta terça-feira.