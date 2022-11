Bombeiros trabalhando no local do acidente, na estrada Coronel Pedro Corrêa - Divulgação

Publicado 29/11/2022 10:33 | Atualizado 29/11/2022 10:56

Rio - Um acidente entre um carro e um BRT ocorreu na manhã desta terça-feira (29), na estrada Coronel Pedro Corrêa, próximo da estação Pedro Corrêa e do Rio 2, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade.

O veículo de passeio realizou uma conversão proibida e colidiu com um articulado da linha 40 (Madureira x Alvorada), de acordo com informações da MOBI-Rio.



O Quartel da Barra da Tijuca do Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h35 para atender a ocorrência. A equipe socorreu um homem adulto, com escoriações leves. Ele foi atendido e liberado no local.



Segundo o Centro de Operações do Rio, o trânsito encontra-se com lentidão devido ao acidente, que ocupa uma faixa da via, no sentido Transolímpica. A via expressa do ônibus está interditada, com o desvio sendo feito pela pista convencional de carros.