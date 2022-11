Durante a ação, os agentes apreenderam a réplica de uma arma - Divulgação

Durante a ação, os agentes apreenderam a réplica de uma armaDivulgação

Publicado 29/11/2022 12:35

Rio - Policiais militares do 6º BPM prenderam um suspeito que carregava uma réplica de uma pistola no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (29).

Os agentes faziam um patrulhamento na Praça Varnhagem quando viram um homem com atitude que foi considerada estranha pelos policiais. Em seguida, a equipe o abordou e fez a revista, localizando o objeto.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).