Subprefeitura da Zona Sul promove um mutirão de serviços na subida da comunidade do Pavão Pavãozinho, em Ipanema - Divulgação

Subprefeitura da Zona Sul promove um mutirão de serviços na subida da comunidade do Pavão Pavãozinho, em IpanemaDivulgação

Publicado 01/12/2022 12:05 | Atualizado 01/12/2022 12:22

Rio - A subprefeitura da Zona Sul está coordenando, nesta quinta-feira (1º), um mutirão de serviços na subida da comunidade do Pavão-Pavãozinho, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Os trabalhos estão concentrados nas ruas Saint Roman e Criança Esperança, e sendo realizados pelas equipes da Comlurb, Secretaria de Conservação e Guarda Municipal. Estão sendo executados serviços de desratização, limpeza geral, tapa-buracos e desobstrução calçadas, com a retirados de veículos estacionados irregulamente. Os trabalhos fazem parte do esforço, em parceria com a Associação de Moradores local, para ordenar a região e melhorar o acesso dos moradores a comunidade.

Subprefeitura da Zona Sul reboca veículos estacionados irregularmente como parte de um mutirão de serviços na subida da comunidade do Pavão Pavãozinho, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Créditos: Divulgação#ODia pic.twitter.com/lhpoeTdIF0 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 1, 2022

"Na última semana já estivemos aqui, liberamos as calçadas e conversamos com os moradores mapeando as demandas. Hoje estamos de volta para executar os serviços solicitados. O trabalho está sendo feito por meio do diálogo participativo, as necessidades são apontadas pelo próprios moradores, e nós nos organizamos para executar os serviços", disse Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul.Segundo o Vice-Presidente da Associação de Moradores do Pavão-Pavãozinho, Sávio Firmino Soares da Silva, as ações de limpeza são a principal demanda."A comunidade tem uma estimativa de 38 mil moradores, e nesse momento é fundamental focar na questão da limpeza. Além de melhorar a questão do lixo, é necessário um trabalho de conscientização e educação, envolvendo todos os moradores, para garantir os resultados esperados", pontuou.Em nova reunião com as lideranças da associação de moradores e com a Comlurb, a subprefeitura afirmou buscar mecanismos que possam melhorar o descarte e a coleta do lixo e também promover campanhas educativas e de conscientização.