O Parque Radical de Deodoro tem diversas opções de atividades esportivasDivulgação

Publicado 01/12/2022 11:53

Rio - O Parque Radical de Deodoro e a Vila Olímpica Cidade das Crianças abriram 818 vagas gratuitas para diversas atividades esportivas. Os equipamentos da prefeitura, localizados em Ricardo de Albuquerque e Santa Cruz, respectivamente, oferecem aulas de kickboxing, natação, pilates, hidroginástica, judô, alongamento, zumba, capoeira e muito mais.

Para realizar a inscrição no Parque Radical de Deodoro, o interessado deve comparecer na secretaria do local levando uma cópia do RG, comprovante de residência e cartão de vacinação. Já na Cidade das Crianças, os documentos necessários são RG, comprovante de residência, atestado médico e comprovante de escolaridade, se for em idade escolar.

Serviço:

Cidade das Crianças (Rodovia Rio-Santos Km 0, Santa Cruz)

Kickboxing

Terças e quintas-feiras às 8h: 16 vagas.

Terças e quintas-feiras às 16h: 18 vagas

Natação

Terças e quintas-feiras às 8h: 2 vagas

Terças e quintas-feiras às 9h: 2 vagas

Terças e quintas-feiras às 10h: 3 vagas

Terças e quintas-feiras às 14h: 7 vagas

Terças e quintas-feiras às 15h: 8 vagas

Terças e quintas-feiras às 16h: 7 vagas

Quartas e sextas-feiras às 14h: 3 vagas

Quartas e sextas-feiras às 15h: 4 vagas

Quartas e sextas-feiras às 16h: 4 vagas

Pilates

Terças e quintas-feiras às 10h: 5 vagas

Terças e quintas-feiras às 15h: 7 vagas

Terças e quintas-feiras às 16h: 8 vagas

Quartas e sextas-feiras às 9h: 3 vagas

Quartas e sextas-feiras às 10h: 2 vagas

Quartas e sextas-feiras às 14h: 1 vaga

Quartas e sextas-feiras às 15h: 4 vagas

Quartas e sextas-feiras às 16h: 5 vagas

Hidroginástica

Quartas e sextas-feiras às 8h: 4 vagas

Quartas e sextas-feiras às 9h: 6 vagas

Quartas e sextas-feiras às 14h: 8 vagas

Quartas e sextas-feiras às 15h: 8 vagas





Parque Radical de Deodoro (Estrada Marechal Alencastro 1357, Ricardo de Albuquerque)

Hidroginástica

Terças e quintas-feiras às 15h: 30 vagas

Quartas e sextas-feiras às 14h: 30 vagas

Canoagem

Terças e quintas-feiras às 10h: 2 vagas

Terças e quintas-feiras às 13h: 2 vagas

Terças e quintas-feiras às 14h: 2 vagas

Quartas e sextas-feiras às 10h: 2 vagas

Quartas e sextas-feiras às 13h: 2 vagas

Quartas e sextas-feiras às 14h: 2 vagas

Iniciação à canoagem -

Quartas e sextas-feiras às 9h: 5 vagas

Hidrodance

Terças e quintas-feiras às 11h: 60 vagas

Pilates

Quartas e sextas-feiras às 16h: 3 vagas

Funcional

Terças e quintas-feiras às 8h: 10 vagas

Terças e quintas-feiras às 9h: 15 vagas

Quartas e sextas-feiras às 7h: 13 vagas

Quartas e sextas-feiras às 8h: 12 vagas

Alongamento

Terças e quintas-feiras às 7h: 8 vagas

Terças e quintas-feiras às 8h: 8 vagas

Quartas e sextas-feiras às 11:15h: 7 vagas

Ginástica Localizada

Terças e quintas-feiras às 7h: 20 vagas

Terças e quintas-feiras às 15h: 20 vagas

Dança e ritmos

Terças e quintas-feiras às 10h: 20 vagas

Dança com bastão

Terças e quintas-feiras às 10h: 30 vagas

Zumba

Quartas e sextas-feiras às 8h: 13 vagas

Quartas e sextas-feiras às 9h: 20 vagas

Quartas e sextas-feiras às 15h: 22 vagas

Capoeira

Segundas, quartas e sextas-feiras às 14h: 20 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras às 15:30h: 20 vagas

Judô

Terças e quintas-feiras às 9h: 20 vagas

Boxe

Segundas, quartas e sextas-feiras às 11h: 15 vagas

Muay thai

Segundas, quartas e sextas-feiras às 8h: 20 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras às 8:30h: 10 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras às 9h: 20 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras às 10h: 20 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras às 11h: 20 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras às 16h: 20 vagas

Tênis

Quartas e sextas-feiras às 8h: 4 vagas

Quartas e sextas-feiras às 9h: 4 vagas

Futsal

Terças e quintas-feiras às 9h: 20 vagas

Terças e quintas-feiras às 13h: 18 vagas

Terças e quintas-feiras às 14h: 20 vagas

Quartas e sextas-feiras às 10h: 17 vagas

Quartas e sextas-feiras às 13h: 20 vagas

Quartas e sextas-feiras às 14h: 20 vagas

Quartas e sextas-feiras às 15h: 19 vagas