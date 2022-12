Objetos apreendidos foram encaminhados para a 29ª DP (Madureira) - Divulgação / PMERJ

Objetos apreendidos foram encaminhados para a 29ª DP (Madureira)Divulgação / PMERJ

Publicado 01/12/2022 15:49 | Atualizado 01/12/2022 15:59

Rio – Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) apreenderam, na manhã desta quinta-feira (1º), 25 facas, cinco tesouras, três chaves de fenda, dois estiletes e dois garfos em ação realizada em Madureira e Cascadura, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, a operação Arma Branca aconteceu após denúncias de ações criminosas na região. Durante a ação, agentes abordaram 17 pessoas em situação de rua que estavam no entorno do Viaduto Prefeito Negrão de Lima, em Madureira, e na Praça Nossa Senhora do Amparo, em Cascadura. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a 29ª DP (Madureira).