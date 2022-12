A psicóloga Fernanda Rego chegou cedo à sede para solicitar o documento com símbolo de deficiência e o cartão diferenciado PCD - Alexandre Simonini / Detran.RJ

A psicóloga Fernanda Rego chegou cedo à sede para solicitar o documento com símbolo de deficiência e o cartão diferenciado PCDAlexandre Simonini / Detran.RJ

Publicado 01/12/2022 17:44 | Atualizado 01/12/2022 17:45

Rio – Para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (PCD), comemorado anualmente no dia 3 de dezembro, o Detran RJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) ofertaram, nesta quinta-feira (1º), diversos serviços de maneira gratuita. A ação, promovida pelo Tribunal do Rio, aconteceu na sua sede, no Centro da cidade, e contou com a emissão de carteiras de identidade para PCDs e outros serviços. Para participar, não foi preciso agendar previamente.

A ação aconteceu por meio da Diretoria de Identificação Civil. Para o diretor da área, Pedro Thompson, o objetivo principal da participação é eliminar os sub-registros no estado. "Estamos aqui atendendo a pessoas portadoras de deficiência, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após contatos com a desembargadora Regina Lúcia Passos. Mais uma vez, com a orientação do governador Cláudio Castro e do presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, estamos cumprindo a missão de levar mais cidadania e dignidade para a população fluminense", ressaltou.

A presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TJRJ, a desembargadora Regina Lúcia Passos, explica que a ação foi realizada para facilitar a vida da pessoa com deficiência.

"Nossa comissão tem uma função muito importante, que é promover e orientar a questão da acessibilidade e da inclusão. Esse evento foi feito para que as pessoas com deficiência tivessem a oportunidade de resolver suas demandas em um único lugar. O Tribunal vai auxiliar as políticas públicas necessárias para que a acessibilidade e a inclusão aconteçam de forma verdadeira e adequada, já que estima-se que 25% da população têm algum tipo de deficiência", destacou.

Mais do que um simples documento, a carteira de identidade promove inclusão e possibilita o requerimento e obtenção de benefícios sociais. A Fernanda Rego é psicóloga e chegou cedo à sede para solicitar o documento com símbolo de deficiência e o cartão diferenciado PCD.

"Tenho a carteira de identidade com identificação da deficiência. Mas, agora, como tem o símbolo específico da deficiência no documento, é muito importante para gente ser reconhecido e acessar nossos direitos. E ainda tem o cartão diferenciado com o registro da deficiência. É por isso que estou aqui, para pegar o cartão diferenciado PCD", afirmou.