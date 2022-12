O homem foi preso em flagrante e encaminhado a 165ªDP (Mangaratiba) - Divulgação

O homem foi preso em flagrante e encaminhado a 165ªDP (Mangaratiba)Divulgação

Publicado 06/12/2022 10:29

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem que mantinha a companheira em cárcere privado por oito dias em Mangaratiba, no Sul do estado, nesta segunda-feira (5). Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, lesão corporal, sequestro, e ameaça.



De acordo com o delegado Daniel Rosa da 165ªDP (Mangaratiba) a ação ocorreu após a vítima conseguir realizar, em um momento de distração, um registro de ocorrência online contra o companheiro, identificado como Pedro Henrique de Oliveira.

"Esse homem via mantendo sua mulher em cárcere há 8 dias, submetendo ela a estupro, lesões corporais, agressões e ameaças", explicou o delegado.



O resgate foi realizado com apoio do Grupamento da Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal de Mangaratiba. Ao chegarem ao local denunciado, os agentes constataram o crime e prenderam o suspeito.



O delegado reforçou ainda a importância do registro de ocorrência na modalidade On-line. “Façam uso dessa ferramenta que a polícia disponibiliza no seu site, através dele é possível comunicar fatos criminosos e situações urgentes”, disse.