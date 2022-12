Marinete da Silva (direita), mãe de Marielle Franco, recebe prêmio das mãos da deputada estadual Renata Souza - Reprodução Instagram

Publicado 06/12/2022 17:35 | Atualizado 06/12/2022 17:38

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) entregou na manhã desta terça-feira (6), através da deputada Renata Souza (Psol), o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. O evento premiou organizações e personalidades que realizam ações que promovem os direitos humanos no estado.

A sessão solene, realizada no plenário da Alerj, destacou os direitos da população negra, das mulheres e da população LGBTQIA+. Entre os homenageados, estão a mãe de Marielle, Marinete da Silva, e a viúva, a vereadora Mônica Benício (Psol). Para a deputada Renata Souza, a premiação simboliza o que Marielle pregava e o que as instituições e personalidades continuaram realizando.



"O prêmio é um importante reconhecimento da luta de grandes instituições e lideranças que se dedicam incansavelmente à defesa dos direitos humanos. Representa a luta por justiça e a justa homenagem à memória de Marielle Franco", disse a deputada.

O primeiro ano de entrega do prêmio contou com a presença da família de Marielle Franco. Segundo Marinete da Silva, mãe da vereadora assassinada em março de 2018 , agradeceu o reconhecimento das pessoas com a luta que a filha pregava.

"Sabemos o quanto que ela tinha compromisso como mulher negra. Eu pari muito bem. A história dela transcende. Marielle sempre estará presente. Eu fico honrada em construir e ver o que outras mulheres estão construindo. Os direitos humanos vão continuar. Vamos continuar com essa contribuição coletiva. A vida do outro tem que ser respeitada", discursou Marinete.

A cerimônia também contou com a entrega da Medalha Tiradentes para o jornalista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Muniz Sodré.



Confira todos os premiados:

- Flávia Oliveira, jornalista;

- Marinete da Silva, mãe de Marielle;

- ONG Anistia Internacional;

- Fundação Rosa Luxemburgo;

- Redes da Maré;

- Instituto Fogo Cruzado;

- ONG Justiça Global;

- Fundação Heinrich Böll Brasil

- Ouvidoria externa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro;

- Observatório de Favelas;

- Coalizão Negra por Direitos, a qual o pai de Marielle, Antônio Francisco, foi o representante;

- Movimento Negro Unificado;

- ONG Criola;

- Geledés - Instituto da Mulher Negra;

- Casa Preta da Maré;

- Instituto de Mulheres Negras e Herdeiras Candaces;

- Jaqueline Muniz, professora de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF);

- Rafael Soares, jornalista;

- Augusto Sampaio, professor e vice-reitor da PUC-Rio;

- Núcleo Piratininga de Comunicação;

- Coletivo Papo Reto;

- Mídia Ninja;

- Bloco Se Benze Que Dá;

- Instituto Promundo;

- Mônica Benício, vereadora do Rio e viúva de Marielle;

- Casa Resistência Lésbica da Maré;

- Instituto Trans da Maré;

- Projeto Carolinas;

- Iniciativa Absorvendo Amor;

- Niyara Espaço de Acolhimento e Aprendizagem;

- Instituto AzMina;

- ONG Rede Namir;

- Coletivo Mapa das Mina.