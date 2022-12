Prefeitura do Rio realiza demolição de 44 construções irregulares em Realengo, na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 06/12/2022 17:20 | Atualizado 06/12/2022 17:31

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Oeste realizaram, nesta terça-feira (6), uma operação de demolição de construções irregulares nas ruas Pedro Gomes e General Raposo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Foram derrubados 44 imóveis erguidos sobre a calçada sem autorização da prefeitura e que estavam obstruindo o espaço onde são realizadas as obras do Parque Realengo Susana Naspolini.



Das 44 edificações, 29 já haviam sido notificadas previamente e funcionavam como estruturas comerciais como bares, restaurantes, lava-jatos e lojas. As outras 15 ainda estavam em construção. Foram realizados também 15 cortes de fornecimento irregular de energia e oito de água.