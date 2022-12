Maicon não aceitava o fim de seu relacionamento com sua ex-companheira - Divulgação

Publicado 06/12/2022 17:29 | Atualizado 06/12/2022 17:41

Rio - Maicon da Conceição, de 35 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na tarde desta terça-feira (6) por agredir a ex-companheira, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, foram diversos episódios de violência, com socos, tapas e pontapés, alguns deles ocorridos mesmo após a expedição de medidas protetivas de urgência e do mandado de prisão. .

De acordo com a vítima, Maicon não aceitava o fim do relacionamento. A mulher também revelou que, na semana passada, foram duas agressões. Ele fazia contato constantemente, sempre em tom ameaçador e, às vezes, debochado. A mulher está com hematomas pelo corpo e com o rosto machucado devido os socos dados pelo agressor.



Ainda segundo as investigações, o autor era morador do Catete, na Zona Sul, e já vinha sendo procurado por equipes da 9ª DP (Catete) desde a semana passada. Para auxiliar na localização dele, o Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações que levassem ao seu paradeiro.



Ao ser localizado, ele recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência. Ele foi levado à 18ª DP (Praça da Bandeira), para o cumprimento das formalidades legais, e depois foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.