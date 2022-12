Ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso) - Reprodução / Google Earth

Publicado 06/12/2022 17:24 | Atualizado 06/12/2022 17:38

Rio – Um homem procurado por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso, nesta terça-feira (6), durante operação da Polícia Militar na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, ele se comportava de forma suspeita e foi abordado na estação de trens local por agentes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer). Foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto com o seu nome.

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).

Operação

A operação da Polícia Militar na comunidade de Manguinhos foi realizada com o objetivo de reprimir o crime organizado local, prender criminosos e apreender armas de fogo. Além do Grupamento de Polícia Ferroviária, a ação contou a participação de equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), da UPP Manguinhos e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Até o momento, a única ocorrência registrada como resultado da operação foi a prisão mencionada.