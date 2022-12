As festas de Natal são realizadas pela ONG Favela Mundo - Divulgação

As festas de Natal são realizadas pela ONG Favela MundoDivulgação

Publicado 06/12/2022 16:13 | Atualizado 06/12/2022 16:46

Rio – Comunidades na Cidade de Deus, no Caju e em Acari, nas zonas Norte e Oeste do Rio, terão, neste mês de dezembro, festas de Natal com a presença de Papais Noeis negros. Cerca de 900 crianças e adolescentes atendidas pela ONG Favela Mundo, organizadora da festividade, participarão do evento.

A festa de Natal promovida na Cidade de Deus acontece nesta terça-feira (6) e terá o ator Rodrigo França no papel do bom velhinho. Felipe Canela será o Papai Noel negro da festividade organizada em Acari, nesta quinta-feira (8), e no Caju, na próxima segunda-feira (12). O personagem apresentará às crianças e aos jovens um mundo de possibilidades e referências, e vai presenteá-los com livros infantojuvenis, reforçando a importância da educação e da leitura. O evento conta ainda com a apresentação de alunos, música e brincadeiras.

“Mais uma vez trazemos representatividade e educação em nossas comemorações natalinas. Ter na figura central dessa celebração um personagem preto traz ainda mais encantamento às nossas festas, com os alunos conseguindo se identificar na imagem do Papai Noel. O ator Rodrigo França já está conosco há vários anos interpretando o Bom Velhinho e Felipe Canela reforçará o time, além de duendes e gnomos que ajudarão na animação”, ressalta Marcello Andriotti, fundador da Favela Mundo.

O projeto Favela Mundo, homônimo da organização, é patrocinado pela Lamsa, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Rio Brasil Terminal, e MetrôRio, através da Lei do ISS.

A festa de Natal realizada na Cidade de Deus acontece no EDI Senhora Perciliana Pereira de Alvarenga, localizado na Rua Moisés, s/n.

O evento em Acari será sediado na Escola Municipal Daniel Piza, localizada na Avenida Professor Sá Lessa, número 229.

Por fim, a festividade no Caju acontecerá na Associação Filantrópica Arte Salva Vidas, com sede na Rua General Sampaio, número 74, fundos.

12 anos de sucesso da Favela Mundo

Trabalhando a mediação de conflitos através das artes e da Cultura, a ONG Favela Mundo completou 12 anos em setembro com muito a comemorar. A organização não governamental é a única no país a ser reconhecida pela ONU como “Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades”. O reconhecimento ocorreu em 2014 no evento World Cities Day, em Nova York.

A Favela Mundo também já representou o Brasil em outros nove eventos no exterior, três deles na Organização das Nações Unidas.

Além disso, mais de 11 mil crianças e jovens já participaram do projeto que deu nome à ONG, que realiza oficinas gratuitas de teatro, música e danças no contraturno escolar. A iniciativa tem caráter itinerante e permanece um ano em cada comunidade.