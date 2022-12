Represa João Pinto, em Xerém, Duque de Caxias - Rui Porto Filho / Divulgação

Represa João Pinto, em Xerém, Duque de Caxias Rui Porto Filho / Divulgação

Publicado 06/12/2022 15:57 | Atualizado 06/12/2022 16:01

Rio – A Águas do Rio informou, nesta terça-feira (6), que os municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo poderão ter o abastecimento de água comprometido devido à manutenção preventiva para limpeza das estruturas na represa João Pinto, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que será executada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) nesta quarta-feira (7), das 7h às 18h. A ação reduzirá em 50% a vazão da unidade.



A Companhia estadual informou que, após o término do serviço, a produção de água será retomada. Já a normalização do abastecimento, de acordo com a Águas do Rio, ocorrerá de forma gradativa, assim que a operação plena da represa for restabelecida. Por isso, a concessionária recomendou que as casas e comércios se preparem para o período de desabastecimento, reservando água das cisternas e caixas d’água apenas para o necessário, e informou que segue à disposição no canal 0800 195 0 195, por meio de ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.



Os bairros mais afetados serão Amapá, Capivari, Jardim Primavera, Lamarão, Mantiquira, Pilar, Santa Cruz da Serra, Saracuruna e Xerém, em Duque de Caxias, e os bairros Babi, Capim Melado, Changrilá, Heliópolis, Lote XV, Nova Aurora, Outeiro, Parque Colonial, Parque São Bento, Piam, Recantus, Vale do Ipê e Xavantes, em Belford Roxo.