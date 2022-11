Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 26/11/2022 08:49 | Atualizado 26/11/2022 11:07

Rio - A Cedae concluiu, na madrugada deste sábado (26), a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu, composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e pelos subsistemas de água tratada Marapicu e Lameirão. Responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, o sistema passa por um ‘check-up’ anual para garantir pleno funcionamento durante o verão.

O serviço, que mobilizou mais de 600 profissionais da Companhia, incluiu restauros e correções necessárias, como instalação de equipamentos, reparos de vazamentos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das redes e das instalações. A ação é fundamental para que o sistema esteja pronto para o período do verão, que tem a maior demanda. A operação da ETA foi retomada após a conclusão da manutenção.

A operação da ETA foi retomada após a conclusão da manutenção. No entanto, o prazo para normalização total do abastecimento nos municípios do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados irá acontecer de forma gradativa em até 72h. A Águas do Rio (Zona Norte, Zona Sul e Centro), Rio+Saneamento (Zona Oeste) e a Iguá (Zona Oeste) são as concessionários responsáveis pela manutenção.