Estabelecimento é conhecido pelo tradicional sanduíche de pernil ou de filé mignon com abacaxi e queijo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/11/2022 12:48 | Atualizado 27/11/2022 13:48

Rio - Um dos mais famosos restaurantes do Rio retornou às ruas após longos 600 dias fechado. Referência nas madrugadas de Copacabana, na Zona Sul, o tradicional restaurante e bar Cervantes reabriu neste sábado (27), com direito a distribuição de chope, sanduíche e batata de graças a quem passava pela calçada, causando fila na porta. O restaurante fica na Avenida Prado Júnior 335.

O local estava fechado temporariamente desde o dia 30 de março de 2021, no início da pandemia de covid-19, pegando muitos moradores e frequentadores de surpresa. O regresso só foi possível graças a Antônio Rodrigues, proprietário do Belmonte, também responsável pela recuperação do Nova Capela, na Lapa, e do Amarelinho da Cinelândia.



Na época do início das restrições por conta da pandemia, o estabelecimento publicou, em suas redes sociais, o fechamento da unidade de Copacabana. O restaurante continuou atendendo na Barra.



Nas redes sociais, frequentadores de outros bairros e moradores da Zona Sul comemoraram o retorno de um dos bares mais importantes do bairro. "Que delícia a volta do Restaurante Cervantes. Desde pequeno amo o sanduíche de pernil com abacaxi. Morei em frente por muitos anos”, relatou Ana Luiza.



"Nossa, passei muitas de minhas madrugadas no Cervantes e só dava sanduba de pernil com abacaxi, que época boa!", relatou Luiza Abreu, nas redes sociais.



Fundado em 30 de julho de 1955, por Hamuss Zalman, o restaurante iniciou sua trajetória como uma simples mercearia que, também, fornecia sanduíches. Em 1965, o Cervantes foi adquirido por dois sócios espanhóis, que o transformaram em restaurante e mantiveram os sanduíches que se tornaram famosos pela qualidade e fartura. Outro diferencial é que o restaurante passou a abrir ao meio-dia e ampliar seu atendimento noite adentro.



Desde 2013, o Cervantes é Patrimônio Cultural Carioca. Na boêmia do bairro, o bar é uma referência em matéria de vida noturna, especialmente das madrugadas. O estabelecimento é conhecido pelo tradicional sanduíche de pernil ou de filé mignon com abacaxi e queijo.