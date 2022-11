Jefferson Lanzoni, de 42 anos, foi morto a tiros na manhã de sábado (26), no estacionamento de um supermercado - Divulgação

Jefferson Lanzoni, de 42 anos, foi morto a tiros na manhã de sábado (26), no estacionamento de um supermercadoDivulgação

Publicado 27/11/2022 19:31 | Atualizado 27/11/2022 20:03





Imagens de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os criminosos realizaram diversos disparos contra vítima. Os suspeitos já esperavam por Jeferson no estacionamento, que não teve tempo de reagir e foi baleado várias vezes pelos três, nas costas. Já caído no chão, ele continuou sendo alvo de tiros. Em seguida, os criminosos fugiram em um Fiat Uno branco. Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (27), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) sobre informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte de Jefferson Lanzoni , de 42 anos, morto a tiros na manhã de sábado (26). Ele foi executado com tiros de fuzil por três homens encapuzados no estacionamento de um supermercado, na Avenida Santa Cruz, em Campo Grande, Zona Oeste.Imagens de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os criminosos realizaram diversos disparos contra vítima. Os suspeitos já esperavam por Jeferson no estacionamento, que não teve tempo de reagir e foi baleado várias vezes pelos três, nas costas. Já caído no chão, ele continuou sendo alvo de tiros. Em seguida, os criminosos fugiram em um Fiat Uno branco.

O caso é investigado pela DH. Os agentes da especializada fizeram perícia e buscam informações nas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento.



O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.