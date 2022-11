Jefferson foi atingido por diversos disparos enquanto saía do supermercado - Rede Social

Publicado 26/11/2022 22:15 | Atualizado 26/11/2022 22:40

Rio - Um homem, identificado como Jefferson Lanzoni, foi morto a tiros no estacionamento de um supermercado na Avenida Santa Cruz, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no fim da manhã deste sábado (26). Imagens de segurança do estabelecimentos registraram o momento em que criminosos encapuzados realizam diversos disparos contra vítima.

Pela filmagem, é possível ver que ao menos três suspeitos armados já esperavam pela vítima no estacionamento. Eles realizam os disparos e em seguida fugiram em um carro branco. Aparentemente, um terceiro criminoso já o esperava no veículo para a fuga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 11h12 e ao chegarem no local, Jefferson foi encontrado sem vida.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência. A área foi isolada para perícia. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) continua a investigação para identificar a autoria da morte e esclarecer os fatos.