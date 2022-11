O grupo foi flagrado roubado e agredindo uma vítima na Rua Barata Ribeiro - Reprodução

Publicado 26/11/2022 20:02 | Atualizado 26/11/2022 20:04

Rio - Policiais militares, após receberem denúncia de que uma pessoa havia sido roubada e agredida por vários suspeitos na Rua Barata Ribeiro, uma das principais vias de Copacabana, na Zona Sul do Rio, realizaram uma operação neste sábado (26) com objetivo de identificar e capturar os envolvidos no crime. Na ação, sete foram conduzidos à delegacia, dentre eles, três foram presos e um apreendido.



Os suspeitos foram identificados após análises de imagens de câmeras de segurança do local, bem como de vídeos que circulam nas redes sociais. Nas imagens, o grupo aparece cercando a vítima e a jogando no chão, em seguida dão vários chutes e puxões de cabelo. Após serem localizados, apenas dois confirmaram a participação no crime.